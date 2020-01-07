نسرين طافش تكشف عن علاقتها بطلاق أصالة و طارق العريان

قررت الفنانة نسرين طافش الخروج عن صمتها والرد بشكل صريح على الاتهامات التي طالتها الساعات الأخيرة، بعد إعلان الفنانة السورية أصالة نصري انفصالها عن المخرج طارق العريان، بعد زاوج دام لـ 13 عاما، وتردد أن نسرين وراء هذا الأمر في ظل شائعات خرجت عن وجود علاقة بين الفنانة السورية والمخرج طارق العريان، وأنها السبب فى حالة التوتر بين الزوجين خلال الثلاث الأشهر السابقة عن الانفصال.

وفى أول رد فعل لها قالت نسرين عبر حسابها على (تويتر): (الإشاعة يؤلفها (حاقد) وينشرها (أحمق) ويصدقها غبي أما العاقل والراقي والمنجز والواعي فيعلم حق العلم أن الإشاعة هي ضريبة النجاح، بطبعي صريحة وواضحة.. وسأبقى كذلك.. ولو حبيت أو تزوجت سأكون أول من يعلن).

وكانت الفنانة أصالة قد أكدت انفصالها رسميا عن المخرج طارق العريان أمس، عبر حسابها على (إنستجرام) وطلبت من الجميع عدم التدخل في التفاصيل.