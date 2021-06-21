نسرين طافش تكشف مواصفات شريك حياتها.. والمعدة هي طريق قلب المرأة!

يقولون أن المعدة هي الطريق لقلب الرجل، لكن يبدو أن الفنانة السورية نسرين طافش ليست استثناءً من القاعدة.

شاركت نسرين طافش إجاباتها على بعض أسئلة متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، ومن بين هذه الأسئلة: "مواصفات سعيد الحظ! خذي بالاعتبار اني بعرف أطبخ وأجلي وأغسل".

وردَّت طفش على سؤال المعجب: "ههههه أهم شي الطبخ.. بالنسبة إلي المهم يكون صادق، واضح، واثق بنفسه، وحنون، وقلبو طيب وبيحب الحياة والعيلة والأطفال وبيحترمني وبيقدرن وبيخاف الله فيني".

كما أجابت على سؤال إحدى المعجبين حول إذا ما كانت مرتبطة، وكتبت: "من أولها هي الأسئلة.. اي مرتبطة، بأهلي ورفقاتي وبالحياة وبشغلي وجمهور والناس الي بتحبني".

نسرين طافش تعلن فسخ خطوبتها

ويجدر الإشارة إلى أن طافش أعلنت سابقًا فسخ خطوبتها من حبيبها الذي لم تكشف عن هويته بعد أشهر من العلاقة.

وقد روت نسرين تفاصيل فسخ الخطوبة في حوار إذاعي لصالح إحدى المحطات المصرية وأكدت أن القرار جاء لأنها لم تشعر بتوافق روحي وفكري مع الشريك وربما استعجلت لأنها كانت تريد أن تصبح أُمًا بأسرع وقت ممكن.