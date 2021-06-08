نسرين طافش وانتقادات لاذعة بسبب ظهورها شبه عارية داخل برج العرب!

تعرضت الفنانة السورية نسرين طافش لهجوم شديد من قبل رواد السوشال ميديا بعد أن شاركت مجموعة صُور لها من داخل برج العرب.

نسرين والتي على الأغلب كانت ترتدي مايوه السباحة داخل البركة لاقت هجوم شديد لأنها بدت كأنها عارية ومن دون ملابس وجاء في التعليقات المتداولة:

"كل مانقصت فلوسها نزلت صوره متعريه"...وتابع أحد المتابعين "عادي مش اول مرة ههه وتعودنا يعني عادي اتقبلو هالشي بقا ههه"..وجاء في تعليق أحدهم "طول عمرها فلتانة تسببت في طلاق عدت فنانات سوريات من ازواجهن"...

نسرين بدورها كما إعتادت تجاهلت الهجوم والتعليقات المسيئة وشاركت فيديومن داخل غرفتها وهي تلاعب الأسماك وعلقت بـ "أشعر كأني حورية"!

نسرين طافش تفسخ خطوبتها!

بالحديث عن الحياة الشخصية للممثلة فقد عاشت فترة خطوبة امتدت لأشهر قبل أن تنتهي بالإنفصال، ومن دون التطرق إلى هوية الشاب علقت نسرين على سبب الإنفصال بـ "أنها لم تشعر بتوافق روحي وفكري مع الشريك وربما إستعجلت لأنها كانت تريد أن تصبح أُم بأسرع وقت ممكن".

أما فيما يتعلق بالتمثيل فقد أطلت نسرين خلال الموسم الرمضاني بلوك جديد بعد أن إرتدت الحجاب والعباءة السوداء ضمن أحداث الدور الذي قدمته في العمل الرمضاني "المداح" والذي جمعها بالنجم المصري "حمادة هلال"....نسرين كانت قد تلقت إنتقادات لاذعة بسبب ظهورها ضمن أحداث العمل بالمكياج خلال مشهد تواجدها في المستشفى، وعلقت على الإنتقادات بعدة منشورات جاء فيها:

"متل ما شفتو بصور حادث سارة في الوجه الاخر في التغريدة السابقة المصداقية بالمكياج لانو حادث سيارة لكن اول مرة بحياتي بسمع انو الاغماء الفجائي في الو مكياج معين يعني اذا وحدة كانت حاطة مسكرة فقط وانصدمت وأغمي عليها لازم تصحى من الاغماء و تروح تغسل المسكرة و ترجع تكمل الاغماء"

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