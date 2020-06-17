نسرين طافش تمارس اليوغا في منزلها بملابس رياضية مثيرة..وهكذا كانت تعليقات الجمهور! (صور)

بملابس رياضية ضيقة جدًا، شاركت الفنانة السورية نسرين طافش صورها مع الجمهور خلال ممارستها لرياضة اليوغا في منزلها، واستطاعت خلال وقت قصير أن تحصد مئات الآلاف من الإعجابات والتعليقات التي أشادت بجمالها ورشاقتها.

وأرفقت طافش الصور الخاصة بها بتعليق قالت فيه: "ليس بالضرورة أن تكون جيدًا في شيء ما..الأهم من ذلك أن تكون جيدًا مع نفسك وحسب..وقت اليوغا..وقتي أنا".

وانهالت التعليقات من الجمهور الذي أبدى إعجابه الشديد بجمال الفنانة السورية، فكتب لها متابعيها وقالوا: "الرشاقة كلها والجمال"، "القمر"، "فدوة للجمال"، "برافو نسرين"، "بتجنني ما شاء الله عليكي"، "صباح الرياضة"، " سؤال إنت من شو مصنوعة؟؟ عسل لو طين؟؟".

من جهة أخرى، كانت آخر أعمال الفنانة نسرين طافش الفنية، مسلسل "ختم النمر"، وشاركها في التمثيل كل من أحمد صلاح حسني، ميرهان حسين، عفاف شعيب، إسلام جمال، أمير صلاح، وغيرهم من النجوم في مصر.

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