حليمة بولند تعرب عن أسفها لإلغاء موسم الحج هذا العام وتعلق: "لوين بتاخذنا كورونا؟"

تداولت بعض المواقع والصفحات مقطع فيديو للإعلامية الكويتية حليمة بولند، والتي ظهرت فيه من خلال حسابها على سناب شات وتحدثت عن تأثيرات فيروس كورونا على العالم وكيف أصبح الجميع يعيش ظروف استثنائية وغير معهودة.

وظهرت بولند في المقطع بالمكياج الكامل وبتسريحة شعر وملابس كاشفة عند الكتف وأعربت عن أسفها الشديد لإلغاء موسم الحج هذا العام، وقالت إنها كانت تتمنى الذهاب مع الإشارة إلى أنها قامت بالحج مرة واحدة وبالعمرة 19 مرة.

وأشارت إلى الأجواء التي يعيشها العالم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وفرض إجراءات الحجر المنزلي والوقاية لمنع انتقال العدوى، وأضافت بعد ذلك ان إلغاء الشعائر يعتبر خطوة سليمة.

وعلى إثر هذا الفيديو، تعرضت بولند للكثير من الانتقادات وركز عدد كبير من المتابعين على مظهرها حيث رأوا أنها تتحدث عن الحج فيما تظهر بالمكياج الكامل والمبالغ فيه وبلباس كاشف، كما رأى آخرون أن الكلام الروحاني لا يليق بشخصيتها.

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