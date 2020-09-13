نسليهان أتاغول بطلة مسلسل حب أعمى ترفع حرارة الصيف بالبكيني.. صٌور!

تداول رواد السوشال ميديا صُور للممثلة التركية "نسليهان أتاغول" المعروفة للعالم العربي بإسم "نيهال" من مسلسل حب أعمى.

نسليهان ظهرت في الصور وهي ترتدي بكيني باللون الأسود من أمام أحد الشواطئ، ونالت الصور انشار كبير بين الجمهور الذي علق بـ نسليهان ترفع حرارة الصور. بالبحث الدقيق عن الصور تبين أنها عائدة لعام 2015 وعادت للانتشار مجدداً بالصدفة بعد أن شاركها أحد المواقع.

يذكر أن نسليهان متزوجة من الممثل التركي "قادير أوغلوا" منذ حوالي الـ 4 سنوات بحفل كبير ضم الأهل والأصدقاء، وبوقتها كانت نسليهان تعيش أجمل أيام حياتها بعد الانتشار والنجاح الكبير الذي حققه مسلسل "حب أعمى" والذي جمعها بالممثل التركي "بوراك أوزتشيفيت" والذي كان الصديق السابق لزوجها قبل أن يدب الخلاف بينهما بسبب غيرة قادير على نسليهان من مشاهد الحب التي جمعتها بـ بوراك.

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كذلك الأمر مع زوجة بوراك الممثلة التركية "فهرية" التي قيل أنها بسبب غيرتها رفضت أن يحضر بوراك حفل زفاف نسليهان، كما أن فهرية لم تدعو نسليهان وقادير على حفل زفافها.

الجميلة التركية تطل على جمهورها عبر مسلسل "ابنة السفير" الذي حقق نجاح كبير بموسمه الأول وبناءً على ذلك يتم تصوير الموسم الثاني، وتدور قصة العمل حول فتاة تدعى "ناري" ومشاكلها مع حبيبها "سانجار" الذي افترقت عنه، لكنها قرّرت فجأة العودة إليه في ليلة زفافه وقد أنجبت له طفلة، وسط أحداثٍ عائلية متشابكة، ويشاركها البطولة الممثل التركي "أنجين أكيوريك".

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