نقل أيقونة المسرح التركي هالدون دورن للمستشفى إثر سقوطه على خشبة المسرح

أصيب الممثل المسرحي التركي هالدون دورمين، بحالة إغماء، عقب سقوطه على خشبة المسرح، ليضطر فريق العمل إلى نقله للمستشفى في حالة خطيرة، أمس الخميس.

وأظهرت الفحوصات أن هالدون تعرض لكسر خطير في عظم الفخذ، وأن الحالة خطيرة وتستدعي احتجازه لفترة طويلة.

سقط هالدون الذي اشتهر في العالم العربي بدور الساحر في مسلسل "الحفرة" أثناء أدائه أحد المشاهد، وفقد الوعي لبضع دقائق أمام مشاهديه، حيث أسدلت الستار وتوقف العرض.

يذكر أن الفنان هالدون يعد من أيقونات المسرح والسينما والدراما التركية وله المئات من الأعمال الناجحة، آخرها مسلسل "الحفرة" الذي حقق فيه نجاحًا كبيرًا واشتهر بفضله في العالم العربي.

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