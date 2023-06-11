نوال الزغبي تتألق بالأرجواني في حفل أمستردام

تصدرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي موقع التغريدات "تويتر"، بعد حفلها الجماهيري الذي أقامته في العاصمة الهولندية أمستردام.

نوال الزغبي تتألق في حفل أمستردام

وشاركت الزغبي متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" صورًا من أحدث جلسة خضعت لها، متألقة بإطلالة أرجوانية من توقيع مصمم الأزياء اللبناني طوني أبو حمدان، إذ ارتدت فستانًا أنيقة من قماش الشيفون المنسدل، جاء تصميم منطقة الصدر على شكل طيات أنيقة رفيعة متقاطعة، فيما صممت منطقة الخصر بطريقة مائلة مبرزًا رشاقتها.

وأضفى الكيب المنفصل مظهرًا أكثر دراماتيكيًا، إذ جاء بأكمام منتفخة من قماش الساتان اللمَّاع الذي انسدل أرضًا.

واعتمدت تسريحة شعر منخفضة على شكل ذيل حصان وغرة جانبية منفوخة، أشرف عليها مصفف الشعر أيلي فتالٌ، فيما اعتمدت مكياجًا ارتكز على الظلال الوردية والترابية، وتزيَّنت بمجوهرات باللون التركوازي من دار مجوهرات Azar.

وبالعودة إلى الحفل، قدَّمت نوال الزغبي وصلة غنائية تضمنت أشهر أغانيها الضاربة القديمة منها والحديثة من بينها: "حفلة يلا حفلة"، و"الي تمنيته، و"ريتو"، وغيرها الكثير.