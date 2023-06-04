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تشابه إطلالة الملكة رانيا ونوال الزغبي.. والأخيرة تعلق

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 04 حزيران / يونيو 2023 - 01:37
نوال الزغبي
نوال الزغبي

شبَّه رواد مواقع التواصل الاجتماعي إطلالة ملكة الأردن رانيا العبدالله، التي اعتمدتها في حفل زفاف نجلها الأمير الحسين ورجوة آل سيف، بإطلالة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي التي اختارتها في حفل "تريو نايت".

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الملكة رانيا ونوال الزغبي في إطلالة مشابهة

وشارك أحد المستخدمين عبر "تويتر" صورة لإطلالة نوال إلى جانبها مقطع فيديو لإطلالة الملكة رانيا من الحفل، وعلَّق: "الملكة رانيا بعرس ابنها ولي العهد بفستان البوب ستار نوال الزغبي".

من جانبها، أعادت الزغبي مشاركة التغريدة عبر حسابها الخاص، وكتبت: "قمر شو ما لبسِت 🔥❤️ فعلا ملكة".

نوال الزغبي

وبالعودة إلى الإطلالتين، ارتدت الزغبي  فستانًا مخمليًا أسود أنيق صمم بقصة "الحورية"، فيما تميَّز بزخارفه الأنيقة التي تزيَّنت بها منطقة الصدر، وهو من توقيع العلامة التجارية La Bourjoisie.

أما الملكة رانيا اعتمدت إطلالة فخمة تميَّزت بالبساطة والأناقة على حد سواء، إذ ارتدت فستانًا من توقيع دار الأزياء الفرنسية "ديور"، تميَّز بقماشه المنهدل وزخارفه الراقية على طول الظهر، بالإضافة إلى الزخارف والتطريزات البازرة في نهاية الأكمام.

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نوال الزغبي

رد فعل المتابعين

وانقسمت ردود الأفعال بين منتقد ومدافع، فمنهم من رأى أن تشبيه الزغبي نفسها بالملكة رانيا أمرًا غير مقبول، فعلَّق أحدهم: "ولك انتِ ميين اصلا عشان تحكي عن الملكه انها لابسه متلك!!! انا استحيت عنك!!".

فيما أشادت إحداهن بذوق الزغبي، معلقة: "كلك ذوق و ملوكيه يا ست الستات وجمالك الحلو ما بيتكرر كتير كتيربحبك...و منتشكرك يا مذوقه كل عمرك مذوقه حبييي".

فيما رأى البعض أن لا شبه بين الفستانين على الإطلاق، وكتب: "بدي اعرف بس وين الشبه بيت الفساتين!"، واضافت أخرى: "على فكره موديل الفستانين بختلفو بس لانه اللون اسود وشوية فضي صار زي فستانك".

كلمات دالة:نوال الزغبي

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