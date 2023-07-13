نورمان أسعد تتصدر الترند .. صور رومانسية جديدة مع زوجها العراقي وجمالها حديث الجمهور

انتشرت بشكل كبير خلال الساعات صور للفنانة السورية المعتزلة نورمان أسعد تجمعها بزوجها الحالي عراقي الجنسية نهرو محمد عبد الكريم الكسنزاني.

الفنانة المعتزلة نورمان أسعد وزوجها العراقي في صور جديدة

تداول الجمهور بشكل واسع صور للفنانة المعتزلة نورمان أسعد مع زوجها الحالي الذي كانت قد اعتزلت التمثيل عند الزواج منه، وأشار البعض إلى ان الصور حديثة متغزلين بجمالها وعدم تغير ملامحها، في المقابل أكد عدد كبير أن الصور قديمة إلا أنها ظهرت للجمهور لأول مرة.

وظهرت الفنانة السورية المعتزلة في الصور فيما يبدو أنه احتفال رومانسي يجمعها مع زوجها حيث ظهر وهو يلبسها المجوهرات، مع شموع ولعبة على شكل دب كبير باللون الأحمر.

وأجمع الجمهور على جمال الفنانة السورية وموهبتها معبرين عن حزنهم بسبب قرار اعتزالها لا سيما أنها قدمت خلال مسيرتها العديد من الأعمال الناجحة المميزة.

الحياة الخاصة للفنانة السورية نورمان أسعد

ارتبطت الفنانة المعتزلة في بداية حياتها الفنية عاطفيًا بالفنان أيمن زيدان، بدأت علاقتهما خلال تصويل مسلسلهما الشهير "يوميات جميل وهناء"، ليرتبطا رسميًا بعد انتهاء العمل.

انفصل الثنائي بشكل سريع دون الكشف عن الأسباب، وبعد تصويرهما الموسم الثاني من المسلسل الذي حمل اسم "ألو جميل ألو هناء"، تزوجا للمرة الثانية وانجبا ابنتهما جودي، إلا انهما انفصلا بعد 3 سنوات.

تزوجت أسعد بعد سنة من انفصالها عن أيمن زيدان بالمخرج العراقي عدنان إ[براهيم، الذي انفصلت عنه في عام 2006، لتتزوج بعدها بزوجها الحالي وأنجبت منه ابنها تيجان، وبناتها تاج، جينار، روجينا واعلنت اعتزالها التمثيل.