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نور عمرو دياب تحتفل بعيد ميلاد والدتها شيرين رضا

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 09 تمّوز / يوليو 2023 - 03:08
شيرين رضا و ابنتها نور عمرو دياب
شيرين رضا و ابنتها نور عمرو دياب

البوابة-احتفلت الشابة المصرية نور عمرو دياب ابنة النجم عمرو دياب،  بعيد ميلاد والدتها الفنانة شيرين رضا.

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ونشرت نور عمرو دياب، عبر حسابها على موقع (إنستغرام)، صورة تظهر فيها وهي طفلة برفقة والدتها، و أرفقتها  تقول: (عيد ميلاد سعيد لأمي الجميلة.. أنت إ أفضل أم يمكن لأي شخص أن يتمناها.. قدمت لي الكثير من الدعم والمساعدة لأصبح ما أنا عليه الآن أنت تستحقين كل ما هو جيد في هذا العالم).

نور عمرو دياب

و على صعيد آخر، تصور الفنانة شيرين رضا مشاهدها من المسلسل الجديد (من قتل نادية)، و الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق حول جريمة قتل غامضة تتسبب في فتح عدد من الملفات.

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و يشارك في بطولته الفنان آسر ياسين، شريف سلامة، ومحمد ثروت، و من المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الالكترونية.

شيرين رضا

كلمات دالة:شيرين رضانور عمرو دياب

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