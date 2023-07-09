نور عمرو دياب تحتفل بعيد ميلاد والدتها شيرين رضا

البوابة-احتفلت الشابة المصرية نور عمرو دياب ابنة النجم عمرو دياب، بعيد ميلاد والدتها الفنانة شيرين رضا.

ونشرت نور عمرو دياب، عبر حسابها على موقع (إنستغرام)، صورة تظهر فيها وهي طفلة برفقة والدتها، و أرفقتها تقول: (عيد ميلاد سعيد لأمي الجميلة.. أنت إ أفضل أم يمكن لأي شخص أن يتمناها.. قدمت لي الكثير من الدعم والمساعدة لأصبح ما أنا عليه الآن أنت تستحقين كل ما هو جيد في هذا العالم).

و على صعيد آخر، تصور الفنانة شيرين رضا مشاهدها من المسلسل الجديد (من قتل نادية)، و الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق حول جريمة قتل غامضة تتسبب في فتح عدد من الملفات.

و يشارك في بطولته الفنان آسر ياسين، شريف سلامة، ومحمد ثروت، و من المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الالكترونية.