نور عمرو دياب بإطلالة جريئة.. ومتابع: "نسيتي تلبسي بنطلون"

تعرَّضت ابنة النجم المصري عمرو دياب، نور عمرو دياب ، للهجوم والانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها الأخيرة التي وصفها البعض بـ"الجريئة".

نور عمرو دياب بإطلالة وصفت بـ"الجريئة"

شاركت نور عمرو دياب سلسلة صورة عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، تظهر فيها مُرتديةً فستانًا قصيرًا باللون الأزرق بأكمام متوسطة الطول، نسَّقته بانتعال حذاء رياضي، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر بسيطة، بينما لم تضع أي مستحضرات تجميل على بشرتها.

وأعرب بعض المتابعون عن استيائهم من اختيارها هذه الإطلالة بسبب قصر طولها، وبدأت التعليقات الساخرة التي تشير إلى نسيانها ارتداء بنطالها، فكتبت إحداهن: "نسيتي تلبسي البنطلون يا نور"، وأضافت أخرى: "“هو لو أطول شوية ع الأقل أصل ما فيش بنطلون”.

من جهة أخرى، كتبت إحداهن مدافعة: "وانت مالكم هي حرة ياريت كل واحد يدور علي نفسة".



نور عمرو دياب مصابة بالتوحد

وفي وقت سابق، تحدثت ابنة الهضبة للمرة الأولى عن جانب من حياتها الشخصية لم يكن يعلم عنه الكثير من الناس، حيث حدث ذلك خلال دردشة بينها وبين متابعيها من خلال أسئلة وجهت لها عبر خاصية "ستوري" على موقع إنستغرام.

وكان من بين الأسئلة التي وصلتها حول إصابتها بالتوحد، لاسيما بعدما كشف والدتها الفنانة شيرين رضا إصابتها في إحدى المقابلات، وأجابت: "أريد أن أشارك بخبرتي في الوقت المناسب لي..في حالة أنك تملك أي سؤال اطرحه علي في تعليق أو الرسائل الخاصة".

وتابعت: “لا بد أن تعرف من أنت أولًا..وتعترف بما أنت جيد فيه، وفي حالة لم تعرف اسأل الأشخاص مصدر قوتك، وحاول بناء علاقات مع من يفيدك ويدعمك واقبل نفسك وكن لطيفًا مع ذاتك".

وكانت والدة نور عمرو دياب، الفنانة شيرين رضا، كشفت منذ أشهر معاناة ابنتها من مرض التوحد، وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "نور عمرو دياب تعاني من مستوى منخفض من مرض التوحد".

وتابعت: "نور عمرو دياب مبتفهمش البني آدمين، ولو خرجنا وقعدنا على ترابيزة ممكن نضحك ونهزر ولكن هي متفهمش الحاجات دي لأنها هي جادة جدًّا".

