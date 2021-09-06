نيكول سابا تثير شائعات حملها بطفلها الثاني بعمر الـ47

أثارت الفنانة اللبنانية نيكول سابا الجدل حول حقيقية حملها من زوجها الممثل اللبناني يوسف الخال في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

شاركت نيكول سابا متابعيها عبر تطبيق "سناب شات" مقطع فيديو من كواليس حفلها الأخير بختام سهرات صيف 2021 بمدينة العلمين الجديدة، واستعرضت فستانها الجريئ من الترتر الذي أتى باللونين الأبيض والأسود ويتغير لونه حسب حركة اليد، لكن ما أثار حيرة المتابعين ليس الإطلالة تحويل حركة إصبعها من عينها بتجاه بطنها.

وعملت سابا على لمس الفستان من الفوق إلى تحت وبالعكس مستعرضةً تغير لونه وكأنه سحر.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على الفيديو، وانقسموا بين مشكك بخصوص حملها وبين مؤكد على ذلك، فعلَّقت إحداهن: "اعتقد بتوري ان فستان يتغير لونه مش قصه حمل".

واستهجن البعض أن تكون سابا حامل وهي في الـ47 من عمرها، وكتبت إحداهن: " تحمل بهالعمر؟😳 يعني فيه امل ب٤٣؟".

وعلَّقت إحداهن مشككة بالحمل: "والله شكلها بس بتفرجيكم الترتر كيف الو وجهين ابيض واسود بعدين دايما إعلان الحمل بيكون سمبل مو مكياج صارخ وفستان سهرة.. إثارة جدل من جولي شيك ع قولتهم".

يذكر أن سابا ويوسف الخال أنجبا طفلة تدعى "نيكول جونيور" عام 2013.

وبالعودة إلى حفلها الغنائي، قدمت سابا وصلة غنائية واستعراضية وأدَّت أشهر أغنياتها من بينها: "براحتي"، و"التوتو ني"، و"قررت"، و"ياواد يا تقيل"، و"سهر الليالي" و"يا مصطفى يا مصطفى".