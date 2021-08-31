نيكول سابا تروج لجديدها بصورة جريئة

شوقت الفنانة نيكول سابا جمهورها إلى عمل فني جديد تكشف عن تفاصيله قريبًا.

و نشرت نيكول سابا صورة عبر حسابها عللا (إنستجرام) ظهرت فيها جالسة على مقعد وثير وهي تحتضن وسادة أخفت بها جسدها، واكتفت بالإشارة إلى العمل بكملة (قريبا)، دون أن توضح أي تفاصيل عن مشروعها الفني المقبل، حسب موقع في الفن.

أثارت الصورة تعليقات المتابعين الذين علقوا على ظهورها بالمخدة، وتسائلوا عن اختيارها للظهور بتلك الطريقةالجريئة للإعلان عن عملها الجديد.

من جهة اخرى، حققت النجمة اللبنانية نيكول سابا، نجاحا جديدا من خلال أغنيتها الجديدة (الجو حلو)، على موقع الفيديوهات (يوتيوب)، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، حيث حققت الأغنية رواجًا على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وذلك لما يحمله الكليب من أجواء الصيف وجمال الطبيعة في لبنان، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائى شريف عبيد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أمين نبيل.