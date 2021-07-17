نيكول سابا تخرج عن صمتها بشأن خيانة زوجها يوسف الخال لها!

تصدر اسم الفنانة اللبنانية نيكول سابا مؤشر موقع البحث العالمي (جوجل) وتريند مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار أنباء عن خيانة يوسف الخال لها.

وأكدت نيكول سابا أن هذا الأمر لم يحدث وأن ما ينشر عبر مواقع وصحف مختلفة ما هو إلا شائعات مضيفة: (سيدة مثلي لا يمكن لرجل لديه نظر أن يخونني)، وأوضحت أنه ليس فقط للأسباب الشكلية، ولكن لشخصيتها أيضاً.

و كشفت نيكول عن ​ سبب عدم تعاونها بأي عمل فني مع زوجها الممثل اللبناني ​يوسف الخال​، وأكدت أنهما حريصان على اختيار العمل الذي سيظهران فيه معا، وأنهما يبحثان عن الفيلم أو المسلسل المناسب لهما لأن الأمر لن يتكرر كثيرا.

من جهة أخرى، انتهت الفنانة اللبنانية نيكول سابا من تسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان (الجو حلو)، من كلمات شريف عبيد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أمين نبيل، وقال موزع الأغنية، إنها تحمل طابع البهجة وتتماشى مع الأجواء الصيفية، حيث مقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.