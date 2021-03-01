هل أحرج صادق الصباح الممثلة نيكول سابا بعد تصريحاتها عن مسلسل الهيبة؟

ما تزال أخبار الفنانة اللبنانية نيكول سابا هي المادة الدسمة وحديث رواد السوشال ميديا بعد المقابلة الأخيرة التي أطلت بها مع الإعلامي اللبناني رودولف هلال.

وكانت نيكول قد أطلقت تصريح أو بالأحرى صرخة حول أنها تعرضت للظلم من قبل الشركة المنتجة لصاحبها صادق الصباح، وأنه كان من المفترض أن تشارك في جزئين من المسلسل إلا أنها تفاجأت بجزء واحد فقط كما أن المخرج تم تغيبره وأضافت أنها تعاقدت على العمل بناءً على 7 حلقات كانت جاهزة للتصوير.

مع الجدل الذي اٌثير رد الصباح بمنشور شاركه عبر حسابه في تويتر وجاء فيه "عزيزتي نيكول سابا أفرحتني إطلالتك.. كنت على حق في بعض ما ذكرته حول توقيعك معنا على جزئين من الهيبة ولكن لن أتحدث عن وجهة نظرنا كشركة قبل الإتفاق وبعد الإتفاق وقبل عرض العمل وما بعده، لأن ببساطة المجالس في الأمانات. ..إلى الملتقى إن شاء الله".

عزيزتي #نيكول_سابا أفرحتني إطلالتك.. كنت على حق في بعض ما ذكرته حول توقيعك معنا على جزئين من #الهيبه ولكن لن أتحدث عن وجهة نظرنا كشركة قبل الإتفاق وبعد الإتفاق وقبل عرض العمل وما بعده، لأن ببساطة المجالس في الأمانات.

إلى الملتقى إن شاء الله — Sadek sabbah (@sadeksabbah) February 28, 2021

واعتبر البعض تصريح الصباح رسالة مبطنة مفادها بأن الجزء الثاني من سلسلة الهيبة كان الأقل نجاحاً بين باقي الأجزاء، خاصة لاستخدامه جملة ما بعد العرض، وأن صناع العمل عادة يعتمدون على نسبة المشاهدة ورأي الجمهور.

وانقسم الجمهور بين من وقف ضد نيكول واعتبر التصريحات التي أطلقتها مبالغ بها نوعاً ما وبين من أكد أن لها كامل الحق في أن يٌوضح لها كل شيء وكافة التفاصيل التي أنهت شراكتها في مسلسل الهيبة ولما لم يتم التعاون معها مجدداً في أي عمل.

يذكر أن مسلسل الهيبة كان قد عُرض على مدار أربع مواسم ببطولات مختلفة بدايتها كانت مع الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، والموسم الثاني كان مع نيكول سابا، والموسم الثالث من بطولة سيرين عبد النور، أما الموسم الرابع فكان من نصيب ديمة قندلفت.

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