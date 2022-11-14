يترقّب العالم الحدث العالمي الرياضي الأبرز والأهم وهو مونديال قطر 2022 الذي سيقام في يوم الأحد المقبل 20 نوفمبر، ومن المقرر ان يشارك في هذا الحدث الرياضي عدد من نجوم العالم لإطلاق اغاني خاصة بالمونديال وحفل الافتتاح.

نيكي ميناج ومالوما يتعاونان مع نجمة عربية في مونديال قطر 2022

وخلال حدث كأس العالم يتم اصدار أغنية خاصة بهذا الحدث الرياضي المميز، وبحسب الأخبار المتداولة هناك أغنية خاصة بالكأس تجمع كل من "نيكي ميناج" و "مالوما" بالاضافة الى النجمة العربية الشهيرة "مريام فارس".

وكانت النجمة "مريام فارس" قد نشرت مقطع فيديو قصير عير حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" لأغنية كأس العالم الجديدة، وذلك ضمن مجموعة كبيرة من أغنيات الفيفا للعديد من النجوم حول العالم، كما شاركت صورة لها مع المنتج اللبناني "وسيم صليبي" والذي سيكون هناك تعاون معه في العمل بالاضافة الى نيكي ميناج ومالوما.

نيكي ميناج تؤكّد تعاونها مع مريام فارس

وكانت النجمة العالمية المثيرة للجد "نيكي ميناج" قد أكّدت تعاونها مع النجمة اللبنانية "مريام فارس" وذلك بعد ان قامت بالضغط على زر اللايك لتغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لخبر يؤكّد وجود ديو بينها وبين مريام فارس، وبحسب التفاصيل فإن الأغنية العالمية سيتم تصويرها في كاليفورنيا، وعبر الجمهور عن سعادتهم لتعاون الفنانة اللبنانية مع العالمية.

ويترقب العالم الحدث المميز يوم 20 نوفمبر الذي سيقام لأول مرة في بلد عربي وهي قطر.