نيكي ميناج تحدث عطلاً في موقع شركة "Crocs" بسبب صورتها العارية!

أثارت النجمة "نيكي ميناج" ضجة كبيرة في جميع انحاء العالم بعد نشرها صورة لها كدعاية وترويج لشركة Crocs يوم أمس الاثنين.

وظهرت النجمة البالغة من العمر 38 عاماً فجأة على الهواء مباشرة وهي عارية تماماً بينما كانت تغطي جسدها بوسائد وردية اللون، وارتدت الكروكس الوردي المطابق لخلفية الصورة.

وبالرغم من أنها لم ترتدي الملابس في الصورة إلا أن العديد من الإكسسوارات الفضية وسلاسل الألماس أضافت التألق لمظهرها العاري.

وعقب نشرها لصورتها العارية على "انستغرام"، ورد أن موقع شركة Crocs تعطّل بالكامل حيث كانت هناك زيادة في المبيعات بنسبة 4900 بالمئة.

وكشفت "كروكس" في فبراير الماضي عن نمو قياسي في الربع الرابع من عام 2020، كما حققت الشركة إيرادات مرتفعة وصلت لـ 1.4 مليار دولار العام الماضي بزيادة قدرها 12.6% عن العام السابق.

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