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نيكي ميناج تحدث عطلاً في موقع شركة "Crocs" بسبب صورتها العارية!

منشور 18 أيّار / مايو 2021 - 06:04
نيكي ميناج
نيكي ميناج

أثارت النجمة "نيكي ميناج" ضجة كبيرة في جميع انحاء العالم بعد نشرها صورة لها كدعاية وترويج لشركة Crocs يوم أمس الاثنين.

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وظهرت النجمة البالغة من العمر 38 عاماً فجأة على الهواء مباشرة وهي عارية تماماً بينما كانت تغطي جسدها بوسائد وردية اللون، وارتدت الكروكس الوردي المطابق لخلفية الصورة.

Inspirational: Nicki Minaj, 38, appears to have massive increased Crocs sales after posing nude in a hot pink pair on Monday. Sales of the comfy shoes went up 4,900 percent afterward, Page Six reports

وبالرغم من أنها لم ترتدي الملابس في الصورة إلا أن العديد من الإكسسوارات الفضية وسلاسل الألماس أضافت التألق لمظهرها العاري.

وعقب نشرها لصورتها العارية على "انستغرام"، ورد أن موقع شركة Crocs تعطّل بالكامل حيث كانت هناك زيادة في المبيعات بنسبة 4900 بالمئة.

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Fancy footwear: Nicki's steaming photos showed her seemingly nude and covered with pillows, except for multiple gold and diamond-encrusted chains, luxury wristwatches and her bedazzled Crocs

وكشفت "كروكس" في فبراير الماضي عن نمو قياسي في الربع الرابع من عام 2020، كما حققت الشركة إيرادات مرتفعة وصلت لـ 1.4 مليار دولار العام الماضي بزيادة قدرها 12.6% عن العام السابق.

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