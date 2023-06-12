نيللي كريم أم عزباء لشاب مراهق تعيش قصة حب في "ليه لاء" - موعد العرض

عرضت منصة شاهد الإلكترونية الإعلان الرسمي الأول للموسم الثالث من مسلسل "ليه لاء" كاشفة عن قصة العمل وموعد عرضه، وأبرز نجومه.

قصة مشوقة وأحداث مميزة في الموسم الثالث من ليه لاء

يروي المسلسل قصة أم عزباء لفتاة وشاب في عمر المراهقة، تقع هذه الأم في حب رجل وتعيش معه علاقة سرية، حيث تخشى إخبار أطفالها ختى لا تخسرهما.

ويكتشف ابنها المراهق ياسين، هذه العلاقلة لتواجه الأم الكثير من المشاكل ما بين الاستمرار في قصة حبها وحسارتها أبنائها وعلاقتها مع ابنها الشاب بشكل خاص.

وتفاعل الجمهور الواسع مع البرومو الذي كشف عن أحداث نارية بانتظار الجمهور، خاصة مع التألق الكبير للفنانة نيللي كريم والفنان الشاب معتز هشام.

ويشارك في بطولة العمل كل من نيللي كريم، صلاح عبدالله، عايدة رياض، أحمد طارق، نادين، معتز هشام، حنين سعيد ومن المقرر أن يعرض على منصة شاهد يوم 22 يونيو المقبل.

وفي الوقت الذي رحب عدد كبير من الجمهور بفكرة العمل وعلاقة الحب التي تجمع أم عزباء لشاب مراهق، قال البعض إن الفكرة شيقة ومتواجدة بكثرة ويجب تناولها.

على صعيد مختلف شاركت الفنانة نيللي كريم في الموسم الرمضاني الماضي بشخصية نادرة في مسلسل عملة نادرة الذي جمعها بالفنان جمال سليمان، أحمد عيد، كمال ابو رية ونخبة من النجوم.

ويعتبر عملة نادرة أولى تجارب الفنانة المصرية نيللي كريم في الدراما الصعيدية.