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صورة من كواليس مسلسل "الخائن".. وهذا موعد عرضه؟

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 11 حزيران / يونيو 2023 - 07:18
مسلسل الخائن
مسلسل الخائن

كشفت العديد من المواقع والصفحات المعنية باخبار المشاهير والمسلسلات عن إنتهاء تصوير المسلسل العربي "الخائن" وهو النسخة المعربة من مسلسل تركي يحمل نفس الاسم.

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وأضافت المصادر إن العمل الذي تم تصويره في تركيا على غرار جميع الأعمال المعربة سيتم عرضه خلال فترة الخريف المقبل.

صورة من كواليس مسلسل الخائن تجمع نجومه
 

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة جديدة من كواليس مسلسل "الخائن" حيث تضمنت الصورة كل من النجم السوري "قيس الشيخ نجيب" و "سولافة معمار" و "مرام علي".
 

وظهر النجم السوري قيس الشيخ نجيب في الصورة وهو يتوسّط كل من النجمة السورية سلافة معمار التي اعتمدت اللون البني لشعرها من أجل الشخصية والفنانة مرام علي.

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قصة مسلسل الخائن
 

وتدور احداث النسخة التركية من العمل حول طبيبة شهيرة تدعى آسيا تعيش حياة مستقرة مع زوجها وابنها، تكتشف هذه الطبيبة عن طريق الصدفة عن خيانة زوجها لها مع فتاة شابة، كما تكتشف ان العلاقة التي جمعه زوجها والفتاة بدات منذ سنتين.

تقرر هذه الزوجة والطبيبة الانتقام من زوجها وعشيقته على طريقتها الخاصة، ضمن أحداث نارية.

وفي الوقت الذي أكدت به بعض المصادر ان النسخة العربية من العمل تحمل نفس الاسم، قالت مصادر أخرى إنه في البداية كان من المفترض ان يكون اسم المسلسل "عديم الوفا" وفي النهاية تم الاستقرار على اسم "الطبيبة".

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