نيللي كريم تحتفل بعيد ميلادها وسط مجموعة من النجوم (صور)

احتفلت النجمة نيللي كريم بعيد ميلادها الذي يصادف في الـ 18 من شهر ديسمبر/كانون الأول مع عدد من أصدقاءها حالياً مثلما يظهر خلال أكثر من صورة نشرتها الإعلامية بوسى شلبى عبر حسابها على موقع (انستجرام،) حيث نشرت صورة بصحبتها في البداية وكتبت : (كل سنة وانت طيبة يا سكر)، فى حين نشرت صورة أخرى بعد ذلك معها أيضاً أثناء احتفالهما بعيد ميلادها، حسب موقع اليوم السابع.

وحرص على حضور عيد ميلاد نيللي كريم كل من درة، يسرا ، هالة صدقي ، ريهام حجاج ، بوسي شلبي ، محمد العدل و آسر ياسين وغيرهم من نجوم الفن.

وظهرت نيللى كريم ، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار؛ مرتدية جيب أسود وشميز ومجسم كشف عن رشاقتها، نالت اعجاب متابعيها.