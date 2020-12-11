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نيللي كريم تطمئن جمهورها: (أوعدكم مفيش نكد في رمضان)

منشور 11 كانون الأوّل / ديسمبر 2020 - 05:07
نيللي كريم
نيللي كريم

أعربت الفنانة نيللي كريم عن سعادتها بالتواجد في مهرجان القاهرة السينمائي  الدولي بدورته الـ42.

وكشفت نيللي عن أعمالها الفنية التي تنشغل بها حاليًا، قائلة: (بحضر مسلسل لرمضان بس لسه الورق مجهزش بشكل كامل، والمسلسل مش بس مفيش نكد ده اللي اقدر اوعدكوا بيه)، حسب موقع مصراوي.

وأضافت: (وبصور حاليا فيلم (العميل صفر) وهو كوميدي ومستمتعة بيه جدا، حقيقي الكوميديا ليها طعم مختلف واللوكيشن دمه خفيف واحنا محتاجين بهجة في 2020).

واختتم أمس مهرجان القاهرة السينمائي  الدولي دورته الـ 42، وسط حضور كبير لنجوم الفن وصناع السينما.

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