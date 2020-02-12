نيللي كريم تكشف تطورات وضعها الصحي و نيتها في الاعتزال

صرحت الفنانة نيللي كريم أثناء تكرمها اليوم في فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة أن صحتها أصبحت على خير ما يرام وأنها أستطاعت التغلب على محنة مرضها ، وأنها لا ترفض تمثيل دور شخصية مريضة فى حال عرض عليها طالما كان المحتوى هادف.

وأوضحت نيللي أنها بصحة جيدة وأنها على استعداد لتقديم أدوار جيدة بشرط أن تكون أدوار هادفة، وهو ما يتسبب في بعض الأحيان في أبتعادها عن التمثيل فترة طويلة، وليس كما يتردد عنها من إشاعة أنها أعتزلت الفن .

الفنانه كانت قد عانت من أزمة صحية كبيرة في نهاية العام الماضي، حيث خضعت لجراحة أزالة ورم حميد من وجهها فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد وقع الأخيار على الفنانة نيللي كريم لتكريمها من جانب المهرجان في دورته هذا العام ، حيث أنها جسدت عدة أدوار تناقش أهم القضايا التي تواجهها المرأة المصرية والمعاصرة في حياتها.

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