نيللي كريم تكشف عن تفاصيل العملية الجراحية التي خضعت لها: "كدت أن أصاب بالشلل"!

تابع الجمهور خلال الأيام الماضية كل ما يتعلّق بالحالة الصحية للفنانة المصرية نيللي كريم، وذلك بعد أن خضعت لعملية جراحية دقيقة وخطيرة في الوجه لاستئصال ورم حميد كان مرتكزًا بجوار عصب الوجه الأساسي في أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية.

نيللي كريم، طمأنت متابعيها ومحبيها عقب انتهاء العملية، وأكدت للجميع أنها بصحة جيدة إضافة إلى أن العملية تمت بنجاح، ولكنها في مداخلة هاتفية في أحد البرامج، كشفت تفاصيل جديدة عن العملية الخطيرة التي خضعت لها، وأوضحت أنها كانت على وشك أن تصاب بالشلل لولا لطف الله بها ومهارة الأطباء الذين تابعوا حالتها في المستشفى.

وكشفت نيللي خلال مداخلتها الهاتفية، أن الطبيب سألها بعد أن أفاقت من التخدير إذا ما كانت تستطيع الضحك، حيث أن هذا يعد دليل على نجاح العملية، وبالفعل ضحكت وقتها مؤكدة للطبيب أنها بخير وأن العملية تمت كما هو مطلوب.

وشاركت نيللي عدد من الصور عبر صفحتها الشخصية على إنستغرام برفقة مجموعة من الفنانين أثناء احتفالهم بعشاء تعافيها من المرض، وحرصت علي الظهور بوجهها في معظم الصور لأول مرة، وبدا عليها ملامح التعافي من أزمتها الصحية خلال حفل العشاء الذي أقامه عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي.

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