منى فاروق تتصدر المشهد من جديد بصورة جريئة مع "مستر دبي"!

بعد أن مرت بفترة عصيبة وقضت أيام وأسابيع في السجن بسبب تورطها في فيديوهات المخرج المصري خالد يوسف الإباحية، بدأت الممثلة الشابة منى فاروق بالعودة تدريجيًا إلى الظهور على مواقع التواصل والتفاعل مع الجمهور، ويأتي ذلك كله بعد أن قررت المحكمة إطلاق سراحها بكفالة مالية هي وصديقتها التي تورطت معها أيضًا شيما الحاج.

وفي أحدث ظهور لمنى فاروق، أطلت من خلال حسابها على إنستغرام بفستان ضيق وفوق الركبة، وبدت عليها السعادة المفرطة خلال تواجدها بالقرب من شاب كانت ممسكة بيده، واليد الأخرى على كتفه، وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "مبروك مستر دبي".

الصورة أثارت جدلًا كبيرًا بين المتابعين، وبالتأكيد كانت التعليقات مختلفة، فهناك من تغزل بها وذكرها بالفيديوهات، وهناك من علّق بشكل ساخر، وهناك أيضًا من ذكر الجميع أن كل إنسان لديه ذنوب ومعاصٍ ولا يوجد من هو معصوم عن الخطأ وطالب بعدم التجريح بمنى فاروق ودعا لها بأن يصلح الله حالها ويهديها للأفضل.

يشار إلى أن الفنانة بدرية طلبة دافعت منذ فترة وجيزة عن منى فاروق وطلبت من الجمهور عبر حسابها على إنستغرام أن يتركوها وشأنها وعلقت قائلة: "بني ادمة غلطت واخدت جزائها وأعترفت بخطائها وطلعت وقالت بدموع عنيها أنا أسفة أنا غلطت يبقي لازم نرحمها لان ربنا بيسامح انت ياعبد مش حتسامح؟؟".

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