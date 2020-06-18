نيللي كريم فتاة ليل...في عملها السينمائي المقبل

كشفت الفنانة نيللي كريم عن دورها الجديد في عملها السينمائي المقبل، حيث نشرت في خاصية (ستوري) عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (انستجرام)، قائلة :(نيللي كريم تستعد للعب دور فتاة ليل قريبا)، حسب موقع مصراوي.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان النجمة نيللى كريم عن عمل فنى جديد مع الكاتب أحمد مراد، حيث كشفت نيللي عبر صفحتها الشخصية علي (إنستجرام) عن تعاون يجمعهما سوياً، قائلة: عمل جديد قريبآ"، لكنها لم تعلن المزيد من التفاصيل في ذلك الوقت، إلا أنها عادت مرة أخرى خلال الساعات القليلة الماضية لتكشف مزيدا من التفاصيل.