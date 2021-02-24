نيللي كريم يوتيوبر و نجمة (تيك توك) في رمضان المقبل

تواصل النجمة نيللي كريم تصوير مشاهدها في مسلسلها الرمضاني المقبل (ضد الكسر) في العديد من الديكورات والتي تجمع بينها وبين الفنانين محمد فراج ومصطفى درويش، وتظهر نيللي خلال أحداث المسلسل فى دور فتاة شعبية تقطن فى حارة بسيطة بشبرا، وفي نفس الوقت هي من مشاهير تطبيق (تيك توك) والسوشيال ميديا بشكل عام وتتوالى الأحداث، حسب موقع اليوم السابع.

وتسعى سلمى - نيللى كريم للشهرة وتملك كثيرًا من المال خلال أحداث العمل، وشقيقتها تارا عماد ويحاول مصطفى درويش أن يبتزها بالأسرار التى يعلمها عنها لكي يتزوج شقيقتها، ومن المقرر أن يعرض المسلسل فى شهر رمضان المقبل.

والمسلسل يحمل اسم مؤقت، وهو من إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

من جهة اخرى، استعرضت الفنانة نيللي كريم، لياقتها الكبيرة في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت فيها بمهاراتها في رقص الباليه، حيث ارتدت ملابس فضفاضة وتراقصت على النيران، لتخطف أنظار جمهورها ومتابعيها.

ولقيت جلسة التصوير التي نشرها خالد فضة، استحسان الكثيرين من جمهور الفنانة نيللي كريم، وتسارع عدد كبير منهم على نشرها عبر حساباتهم الشخصية.