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هاجر أحمد تثير الغضب بهذا التصريح الغريب...

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 19 تمّوز / يوليو 2023 - 03:51
هاجر أحمد
هاجر أحمد

البوابة-أثارت الفنانة المصرية هاجر أحمد، حالة واسعة من الغضب والجدل بعد ردها على على سؤال إحدى المتابعات لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام) بشأن مثلها الأعلى في الوسط الفني.

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وسألت إحدى المتابعات الفنانة هاجر أحمد (من هو مثلك الأعلى في الوسط الفني؟) لترد عليها: (مش للدرجادي.. معنديش مثل أعلى في الوسط الفني).

هاجر أحمد

و فنيا، بدأت هاجر أحمد تصوير دورها في فيلم (بلموندو) الذي تجسد من خلاله شخصية زوجة حسن الرداد ويشارك في بطولته سماء إبراهيم، محمود حافظ، إنجى وجدان، محمد محمود، و مصطفى أبوسريع، و من تأليف حازم ويفي و محمد ويفى و إخراج ياسر سامي.

هاجر أحمد



 

كلمات دالة:هاجر أحمد

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