هاجر أحمد تثير الغضب بهذا التصريح الغريب...

البوابة-أثارت الفنانة المصرية هاجر أحمد، حالة واسعة من الغضب والجدل بعد ردها على على سؤال إحدى المتابعات لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام) بشأن مثلها الأعلى في الوسط الفني.

وسألت إحدى المتابعات الفنانة هاجر أحمد (من هو مثلك الأعلى في الوسط الفني؟) لترد عليها: (مش للدرجادي.. معنديش مثل أعلى في الوسط الفني).

و فنيا، بدأت هاجر أحمد تصوير دورها في فيلم (بلموندو) الذي تجسد من خلاله شخصية زوجة حسن الرداد ويشارك في بطولته سماء إبراهيم، محمود حافظ، إنجى وجدان، محمد محمود، و مصطفى أبوسريع، و من تأليف حازم ويفي و محمد ويفى و إخراج ياسر سامي.





