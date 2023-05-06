هاجر أحمد و زوجها يحتفلان بعيد ميلاد (غالية) الأول

البوابة-شاركت الفنانة هاجر أحمد متابعيها بصورة تجمعها بابنتها وزوجها، و ذلك بمناسية عيد ميلادها الأول عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل (انستغرام ).

وعلقت هاجر على الصورة قائله :(اللهم احفظ ابنتي فهي تحت عنايتك ورحمتك وادخل الفرح والسرور على قلبها. یا قطعة من القلب يافرحة العمر في يوم مولدك أهديك عمري لعمرك والسعادة الغامرة. اللهم أسعد (غاليتي) سعادة مدى الضهر يا حي يا قيوم. كل عام واميرتي الغالية بخير دائما عيد ميلاد سعيد يا اميره (اللهم بارك عائلتي).

من ناحية أخرى، شاركت هاجر أحمد في بطولة الفيلم الجديد الذي يحمل اسم (أهل الكهف) من بطولة خالد النبوي،غادةعادل، محمود حميدة، أحمد عيد، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، مصطفى فهمي وصبري فواز، معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر و إخراج عمرو عرفة.