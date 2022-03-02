هاجر أحمد تحتفل بعيد ميلادها..وزوجها يوجه لها رسالة عاطفية

احتفل المخرج المصري أحمد حداد بعيد ميلاد زوجته الممثلة المصرية هاجر أحمد يوم السبت الماضي الموافق 28 فبراير.

وشاركت هاجر أحمد متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو يجمعها بزوجها احتفالًا بعيد ميلادها، إذ وقفا أمام قالب الحلوى المُزيَّن بصورها وفراشات وردية متطايرة حوله وتمايلوا على أنغام أغنية "انزل يا جميل"، وانتهزت الفرصة لتوجه له رسالة عاطفية، وكتبت: "أنا محظوظة حقًا لوجودك في حياتي".

من جهة أخرى، نشر حداد عبر حسابها على "إنستغرام" سلسلة صور لهما، وأرفقهم بتعليق: "منذ اللحظة الأولى التي التقينا بها علمت أنك ستكونين زوجتي، وأنك ستبقين معي طوال الوقت، عيد ميلاد سعيد فتاتي الجميلة أنا محظوظ بوجودك".

وتألقت هاجر مُرتديةً فستانًا أسودًا بسيط من قماش المخمل، وأسدلت خصلات شعرها البني المموج على جانبي كتفها، بينما اعتمدت أحمر شفاه باللون الأحمر القاتم.



زواج هاجر أحمد وأحمد الحداد



يذكر أن هاجر تزوَّجت بأحمد الحداد في حفل زفاف ضخم أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة في شهر أغسطس العام الماضي، وحضره العديد من نجوم الفن وشخصيات مجتمعية بارزة، بالإضافة إلى الأصدقاء والأقارب.

وقد أمضى الثنائي شهر عسلهما في إلى إحدى المناطق الشاطئية، حيث شاركت الفنانة متابعيها عبر موقع "إنستغرام" سلسلة صور حميمية تجمعها بزوجها، إلَّا أن لقطة واحدة أثارت الكثير من الجدل وكشفت غيرة الحداد على زوجته.

آخر أعمال هاجر أحمد



وأحدث أعمال هاجر هو مشاركتها في بطولة حكاية "بدون ضمان" من الموسم الثاني لمسلسل "إلًا أنا"، المستوحاة حكاياته من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.



