غيرة زوج هاجر أحمد تدفعه لتغطية صدرها بيديه..شاهد الصورة المحذوفة‎

تزوَّجت الفنانة المصرية هاجر أحمد برجل الأهمال أحمد الحداد في حفل زفاف ضخم أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضره العديد من نجوم الفن وشخصيات مجتمعية بارزة، بالإضافة إلى الأصدقاء والأقارب.

وبعد الأجواء الاحتفالية الحماسية، ذهبت هاجر أحمد وأحمد الحداد إلى إحدى المناطق الشاطئية لقضاء شهر عسل رومانسي، وشاركت الفنانة متابعيها عبر موقع "إنستغرام" سلسلة صور حميمية تجمعها بزوجها، إلَّا أن لقطة واحدة أثارت الكثير من الجدل وكشفت غيرة الحداد على زوجته.

نشرت هاجر صورة لها بإطلالة شاطئة مُرتدية توب أسود وفوقه فستان أبيض بثقوب صغيرة، بينما يقف زوجها خلفها ويغطي بيده صدرها، الأمر الذي يدل على مدى غيرته عليها وعدم رغبته في كشف مفاتنها على مواقه التواصل الاجتماعي، إلَّا أنها قررت حذف الصورة بعدها بلحظات.

وأثارت حركة هاجر وحذفها للصورة موجة من السخرية بين متابعيها، فعلَّق أحدهم: " فين الصوره الي كان حاطت فيها ايده".

وعلَّق آخر: " شلتي الصوره بعد ما كل الصفحات نشرتها 😂😂ابقي خدي بالك بعد كدا".

وفي صورة أخرى، تظره هاجر جالسة على أرجوحة بينما غطَّت صدرها بالطاقية المصنوعة من الخيش.

فستان زفاف هاجر أحمد

وتصدر حفل زفاف الثنائي مواقع التواصل الاجتماعي، وكان فستان زفاف هاجر أحمد موضع حديث الجميع نظرًا لجماله وفخامته، حيث اختارت فستانها الأنثوي والعصري من مجموعة مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد ربيع وضيف 2022، والذي استوحي من حقبة yé-yé في فترة الستينيات.

وجاء الفستان منسدل الأكتاف مع قصّة كروب، وفتحة ساق جانبية، وكشكشة على كلا الجانبين، وقصّة انسيابية منسدلة من بعد الخصر.

واختارت هاجر طرحة زفاف من أكثر عصرية من قماش التول الفخم، وجاءت مطرزةً بالخرز البراق والكريستال.

عقد قران هاجر أحمد وأحمد الحداد

يُذكر أن هاجر وأحمد احتفلا بعقد قرانهما مطلع الشهر الماضي في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء، من بعدها توالت الكثير من الصور الرومانسية على حساب كل من الزوجين.