هازال كايا بإطلالة جديدة تكشف حقيقة وضع مولودها الأول!

انتشرت اشاعات كثيرة في الفترة الأخيرة تفيد بأن النجمة التركية هازال كايا قد انجبت مولودها الأول "فكرت"، وقد تم تداول هذه الإشاعة بشكل كبير عند الجمهور العربي، إلا أن عدسات الكاميرا كانت قد رصدتها كايا مؤخرًا وهي خارجة من "صالون التجميل" لتظهر الفنانة التركية ببطنها المنتفخة بسبب حملها في الأشهر الأخيرة.

وظهرت كايا مُرتدية جمبسوت جينز وكنزة شتوية، واعتمدت تسريحة شعر الجدائل، وبهذا الظهور تم نفي جميع الأخبار المتداولة حول انجابها طفلها الأول.

وكانت الفنانة التركية قد حصدت لقب "أجمل حامل" والذي أطلقه عليها عدد من جمهورها ومحبينها بعد حملة التنمر التي تعرضت لها بسبب زيادة وزنها بشكل كبير بسبب الحمل، حيث اعتقد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنها حامل بتوأم.

وتحظى الفنانة التركية نجمة مسلسل العشق الممنوع بقاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، إذ حقق المسلسل عند عرضه قبل سنوات نسبة مشاهدة عالية جدصا وجسدت كايا وقتها شخصية "نهال"، لتقدم بعدها دور بطولة في مسلسل "أسميتها فريحة".

واستكملت كايا سلسلة نجاحاتها من خلال دورها في مسلسل حكايتنا حيث جسدت دور فيليز "لميس"، ويروي المسلسل حكاية فتاة شابة "لميس" التي تعتني وحدها بأخوتها الخمسة بعد أن تخلت عنهم أمهم ورفض والدهم تحمل مسؤوليتهم.

وكانت قد أعلنت عن أنها ستبتعد قليل عن التمثيل لأنها تريد الاهتمام بحملها وطفلها بعد أن تلد.

إلا أن إشاعة ولادتها لن تبقى إشاعة لوقت بعيد لأنها في الشهر الأخير من الحمل.

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