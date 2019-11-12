هذا ما فعله كنان أميرزالي من أجل رفاهيته وزوجته سينام كوبال!

كشفت صحيفة حريات التركية أن النجم التركي كنان أميرزالي والمعروف باستثماراته العقارية، قد اشترى مؤخرًا فيلا من طابقين مع حوض سباحة في منطقة شيله.

وأضافت الصحيقة أن أميرزالي وزوجته سينام قررا أن يستخدما المنزل لقضاء عطلة نهاية الأسبوع بعيدًا عن ضجة وزحام المدينة، واستطردت الصحيفة أن الفنان التركي استخدم مال مسلسله الأخيرمن أجل شراء هذا المنزل.

وأثارت الصحيفة ضجة كبيرة بتصريحاتها هذه، إذ اعتبر عدد من جمهور الفنان التركي أن الصحيفة تتدخل بحياته الخاصة وأنه لا يحق لها الإشارة للأموال التي كسبها وتحدثها عن شراءه منزل بأموال مسلسله بهذه الطريقة.

وتعرض الفنان التركي نان اميرزالي لشائعات كثيرة تخص خضوعه لعلميات تجميل، إذ رصدته عدسات الصحافة أكثر من مرة وهو خارج أحد مراكز التجميل لا سيما أن عدد من جمهوره لاحظ بعض التغيرات على ملامحه، لتنتشر شائعات عديدة حول إجرائه لهذه العمليات وهو الأمر الذي نفاه الفنان التركي أكثر من مرة، كما رافقت النجم التركي شائعات كثيرة حول انفصاله عن زوجته الفنانة سينام كوبال والتي تزوجها بعد قصة حب، وهي الشائعة التي نفاها الثنائي بشكل مستمر مؤكدين أن علاقتهما على أحسن ما يرام، ولا توجد أي مشاكل بينهما، وأن هذه الشائعات عارية عن الصحة ويطلقها أشخاص سلبيون.

يُشار إلى أن آخر أعمال الفنان التركي كان مسلسل "ألف" "Alef"، والمكون من 8 حلقات فقط، وهو من إنتاج شبكة نتفليكس العالمية.

المسلسل ينتمي إلى فئة الإثارة والأكشن، حيث تدور أحداثه حول جريمة قتل وهو من إخراج امين البير، وتم البدء بتصويره في شهر أكتوبر الماضي، على أن يتم عرضه بشكل حصري على نتفلكس، وكنان هو النجم الثالث الذي تعاقد مع شركة نتفلكس بعد الفنان التركي شاتاي أولسوي، والفنانة بيرين سات والفنانة توبا بويكستون.

وحقق الفنان التركي كنان إميرزالي نجاح كبير في تركيا والوطن العربي، بعد نجاحه في عدد من الأعمال أهمها "القبضاي"، "إيزبيل"، فيما تم توقيف مسلسله "السلطان محمد الفاتح" في الحلقة السادسة منه بسبب انخفاض نسبة المشاهدة، ليغيب الفنان التركي بعدها فترة طويلة عن الدراما.

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