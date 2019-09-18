هازال كايا تكتسب الكثير من الوزن الزائد في أشهر حملها الأخيرة.. صورة!

انتشرت مؤخرًا صور للممثلة التركية هازال كايا الحامل بشهرها الثامن خلال تسوقها في أحد المراكز التجارية، وظهرت كايا مُرتدية شورت جينز مع قميص باللون الأخضر مُزخرف بنقشات باللون الأبيض.

وبدت أثار الحمل واضحة جدًا على كايا التي اكتسبت وزنًا زائدًا بشكل كبير، خاصة في وجهها مما غير من ملامح وجهها.

ولم يفوت الجمهور هذه الصور دون تداولها والسخرية من زيادة الوزن الكبيرة التي طرأت على الفنانة التركية بالإضافة للحديث عن تغير ملامحها بشكل كبير.

الفنانة التركية هازال كايا لم تكن الأولى ولا الأخيرة التي تتعرض لمثل هذه التعليقات المُندرجة تحت وصف "التنمر" حيث سبقتها مواطنتها الفنانة التركية فهرية أفغان والتي عانت من التنمر بسبب زيادة وزنها بعد تداول صور لها بعد فترة من إنجابها طفلها الأول كاران من زوجها بوراك أوزجفيت.

وبطبيعة الحال دافع عدد كبير من الجمهور عن كايا مُبدين استغرابهم من الانتقادات مُعلقين أن زيادة الوزن للمرأة الحامل هو أمر طبيعي خاصة أنها في أشهر حملها الأخيرة.

يُشار إلى أن كايا كانت قد تزوجت من حبيبها الفنان والمخرج علي أتاي بعد علاقة حب طويلة استمرت مدة 5 سنوات.

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