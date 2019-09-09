مراد يلدريم يعلن اعتذاره عن تقديم "من سيربح المليون" ويكشف السبب!

أعلن الفنان التركي مراد يلدريم، اعتذاره عن تقديم برنامجه "من سيربح المليون" في نسخته التركية، معربًا عن شكره لتفهم إدارة البرنامج للقرار الذي اتخذه.

وكشف الفنان التركي في تغريدة له عبر حسابه الموثق على موقع التغريدات العالمي " تويتر"، أن السبب وراء ذلك هو ارتباطه بتصوير مسلسله الجديد "رامو"، لافتًا إلى أن شغفه بالتمثيل جعله ينهي وظيفة تقديم البرنامج.

وجاء في تغريدة مراد يلدريم: "بسبب شغفي بالتمثيل أُنهي وظيفتي كمقدم لبرنامج من سيربح المليون".

Kim milyoner olmak isterdeki sunuculuk görevimi oyunculuğa olan tutkumdan dolayı sonlandırıyorum.Bu kararıma gösterdikleri anlayıştan dolayı tüm Atv yönetimine ve milyoner ekibime teşekkür ederim. Şimdi Ramo. — Murat Yıldırım (@MYildirimResmi) September 7, 2019

وتابع الفنان التركي: "وأشكر جميع مسؤولي القناة وطاقم البرنامج لأنهم قابلوا قراري هذا بتفهم .. حان وقت مسلسل رامو".

يُذكر أن الشركة المنتجة لمسلسل "رامو"، الذي يقوم ببطولته الفنان التركي مراد يلدريم حددت يوم 20 سبتمبر الجاري موعدًا لبدء التصوير في مدينة أضنة.

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