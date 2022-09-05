هازال كايا تكشف عن جنس جنينها الثاني.. وستطلق عليه هذا الاسم

أعلنت النجمة التركية الشهيرة "هازال كايا" عن حملها بطفلها الثاني وذلك بعد الشائعات التي أثيرت حولها بالرغم من تكتمها للأمر أمام الصحافة.

هازال كايا تكشف عن جنس جنينها

وأكّدت النجمة التركية خلال لقاء صحفي لها أثناء تواجدها في حفل للمغنية مليكة شاهين، بأنها حامل بطفلها الثاني وأنها في الشهر الخامس تقريباً.

كما كشفت النجمة التركية الشهيرة هازال عن جنس الجنين حيث أكدت أنها تنتظر مولود أنثى، وصرّحت الفنانة التركية عند سؤالها حول الاسم التي تنوي أن تطلقه عليها فقالت: "ليلى" وذلك لأنها تحب هذا الاسم كثيرا.

هازال كايا تشارك تكشف عن حملها

وشاركت النجمة التركية الشهيرة صورة لها عبر صفحتها الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي "انستغرام" وكانت تستعرض حملها بشهرها الخامس، بالرغم من ان علامات الحمل كانت بعضها ظاهرة.

وانتقل الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى التعليق على صورة هازال حيث تمنوا السلامة لها ولجنينها وأن تأتي الطفلة الصغيرة بصحة جيدة.

يُشار إلى ان كايا تزوجت من الفنان والمخرج علي اتاي ولديهما طفل يدعى فكرت.

آخر أعمال النجمة هازال كايا

يشار بأن آخر أعمال النجمة التركية هو المسلسل التركي "منتصف الليل في قصر بيرا" والذي أنتجته وعرضته منصة نيتفليكس العالمية.

أبرز اعمال هازال كايا: