هازال كايا حامل بطفلها الثاني.. إليك التفاصيل

كشفت مصادر من صحيفة حريّات التركية بان النجمة التركية الشهيرة "هازال كايا" حامل بطفلها الثاني من زوجها النجم والمخرج التركي الشهير "علي أتاي".

تفاصيل حمل هازال كايا

كشفت الصحيفة الإخبارية التركية يوم أمس الأحد بأن النجمة التركية الشهيرة "هازال كايا" حامل بطفلها الثاني من زوجها علي أتاي، وأن هازال ما تزال في بداية حملها حيث أنها في الشهر الثالث من الحمل.

ولم تؤكّد أو تنفي النجمة التركية هازال هذا الخبر السعيد، كما أنها لم تكشف عن حملها بنفسها كما فعلت في الحمل الأول حيث أن الحمل ما يزال في الأشهر الأولى ولم تُعرف أي تفاصيل أخرى حوله.

شائعات حمل هازال كايا بطفلها الثاني

خلال وقت سابق وقبل عدة أشهر أثارت تغريدة من النجم الشهير "علي أتاي" عبر حسابه الخاص على موقع التواصل "تويتر" شائعات حمل هازال بطفلها الثاني.

وعلّق علي بتغريدته "أنا سعيد جداً يا هذا" حيث اعتقد الكثير بأن زوجته الفنانة التركية حامل بطفلها الثاني بينما نفى البعض الآخر هذا الأمر وأكّدوا بان التغريدة متعلقة بالعمل لديه.

هازال كايا وحياتها الخاصة

تزوجت الفنانة التركية من الفنان علي أتاي في عام 2019 وذلك بعد علاقة حب جمعتهما استمرت لسنوات طويلة، وأثارت زيجتهما حينها ضجة كبيرة نظرًا لفرق العمر بينهما والذي يتجاوز الـ 10 سنوات

وأنجبت الفنانة التركية والتي اشتهرت بشخصية نهال في مسلسل العشق الممنوع، وشخصية فريحة في مسلسل أسميتها فريحة، ابنها الأول والذي أطلقت عليه اسم فكرت