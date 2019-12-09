هاشتاج "وفاة محمد عبده" يتصدر تويتر في السعودية..فما حقيقة ذلك؟

انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عن وفاة فنان العرب الفنان السعودي محمد عبده، وتصدّر هاشتاج "وفاة محمد عبده" موقع تويتر في السعودية خلال وقت قصير، حيث أن البعض أكد ما تم تداوله، في حين صُدم البعض الآخر بهذه الأخبار المحزنة ورفضوا تصديق الأمر نظرًا للشعبية الكبيرة التي يحظى بها محمد عبده في كافة أرجاء الوطن العربي.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، نقلًا عن مصادر مقربة من الفنان محمد عبده، فإن فنان العرب بصحة جيدة وتم نفي شائعة الوفاة مع التأكيد على أنه يتمتع بصحة جيدة وظهر بصحبة شاعر يدعى صالح الشادي في صور جديدة خلال قضائهما لرحلة تنزه ليلية في صحراء الربع الخالي.

من ناحية أخرى، شارك الفنان محمد عبده بجزء كبير من الحفلات التي تمت إقامتها في السعودية مؤخرًا، وفي أكثر من مهرجان، مثل موسم الرياض المقام حاليًا، وموسم جدة، وموسم شتاء طنطورة، وغيرها من الفعاليات التي أطلقتها هيئة الترفيه وتركي آل الشيخ.

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