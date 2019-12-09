حفل فارس كرم بأستراليا يتحول إلى ساحة دماء .. ما القصة؟

شهد المطرب اللبناني فارس كرم في مدينة ملبورن الأسترالية، نشوب مشاجرة حامية استخدمت فيها الأسلحة وأسفرت عن تعرض ستة أشخاص للطعن وغطت الدماء أرضية قاعة الحفل.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن المشاجرة بدأت بعد أن قام رجل بسحب سكين مطبخ عملاق في قاعة لا ميراج للمؤتمرات ثم اندلع القتال الذي أسفر عن نقل ستة أشخاص إلى المستشفى متأثرين بجروحهم، واضطر ثلاثة منهم للخضوع لعملية جراحية بينهم رجل يبلغ من العمر 29 عامًا في حالة حرجة.

وأوضحت الصحيفة أن تلك المجموعة التي كانت تتشاجر حضرت إلى حفل النجم اللبناني فارس كرم ولكن تم طردهم مع بدء الحفل ولكنهم عادوا بعد ذلك إلى القاعة في حوالي الساعة الثانية صباحا، حيث واجهوا موظفين الفندق بسبب عدم دفع الرسوم المطلوبة.

وأظهرت لقطات مرعبة عرضتها الصحيفة رجلا يضرب شخصًا آخر على رأسه بعمود معدني بينما يرشق آخرون عدد من اللكمات.

ونقلت الصحيفة عن أحد شهود العيانويدعى رامى وسوف، والذى شاهد المشاجرة، قوله إنه حاول فض القتال، مضيفا: "حاولت أن أوقف بعض الناس الذين يهاجمون بعضهم البعض، وشخص واحد كان يحمل سكين وبدأ فى طعن الناس".

ومن جهتها، قالت شرطة فيكتوريا، إن التحقيق مستمر ولم يتم توجيه تهم إليهم، بينما مكث أربعة من المصابين فى المستشفى ليلا بعد المشاجرة.

وبدوره لم يعلق فارس كرم على ما جرى في الحفل بينما نشرت صفحاته على السوشيال ميديا العديد فيديو وصوله إلى قاعة الحفل ولدى مغادرته ومحاط بالجماهير.

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