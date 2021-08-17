هاندا ارتشيل تثير الجدل بإطلالة فاضحة في حفل عيد ميلاد صديقها.. هوت شورت ومايوه مثير!

صدمت الممثلة التركية هاندا ارتشيل (Hande Erçel) متابعيها بنشرها صورة جريئة من حفل عيد ميلاد صديقها سرحات خلال إجازتهم الساحلية في مدينة بودروم.

واختارت هاندا ارتشيل (Hande Erçel) إطلالة مُثيرة للغاية مُرتدية مايوه أحمر من قطعة واحدة جاء تصميمه غريبًا نوعًا ما، فمن إحدى الجهات جاء بكم طويل، بينما الجهة الثانية جاء على شكل قطعة قماش صغيرة التفت حول صدرها، ونسَّقته بهوت شورت دنيم مُثير.

ولم تكن إطلالتها الشيء الوحيد الذي أثار الجدل، بل طريقتها في التقاط الصور، حيث فتحت أزرار وسحاب الشورت وتمايلت بإثارة.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على صورها وتحديدًا معجبيها من الوطن العربي، فكتب أحدهم: " الفرق بين هاندا والرصاصة ان الرصاصة تاخذ الروح بس هاندا ترد الروح".

وكتب آخر: " اللهم احفظ عقل و قلب ذا بورسين"، وعلَّقت إحداهن بسخرية: " الحمدلله علي نعمه الاسلام والله ، دي سايبه السوسته مفتوحة ولا نستها ولا ايه".

وقد حصدت الصورة في أقل من 24 ساعة أكثر من 2.5 مليون إعجاب وآلاف التعليقات التي تشيد بجمالها من جهة وتنتقدها من جهة أخرى.

يذكر أنه تم تصوير آخر حلقات الموسم الثاني من مسلسل "أنت أطرق بابي" وهي الحلقة 49 و50 و51 و52 وستعرض جميعها كل يوم أربعاء، وقد نشرت صورة جماعية لطاقم العمل كاملًا بعد إقامتهم حفل وداع.

أحداث مسلسل انت أطرق بابي

وتدور أحداث المسلسل حول إيدا يلديز، وهي فتاة تحلم بإكمال دراستها الجامعية من خلال منحة من شركة آرت لايف للفنون المعمارية، وتطمح بأن تصبح مهندسة، ولكن كل طموحاتها تختفي بسبب عدوها سيركان بولات، والذي قطع منحتها حين قاربت على التخرج، وفي وسط انشغالها بحياتها تلتقي سيركان بولات، وتحدث حينها المفاجأة المتعلقة بأحداث المسلسل بقالب كوميدي رومانسي وممتع تتسارع فيه الأحداث.