فتاة عربية تُسَِّرب فيديو لـ هاندا أرتشيل وكرم بورسين من كواليس "أنت أطرق بابي"

التقطت فتاة عربية مقطع فيديو يجمع النجمين التركيين هاندا أرتشيل وكرم بورسين في كواليس تصوير إحدى مشاهد الموسم الثاني لمسلسل "انت اطرق بابي".

ونشرت الفتاة العربية الفيديو عبر حسابها الرسمي حيث يظهر الثنائي يتعانقان أمام آلة التصوير قبل دخولهما الفندق، ويمكننا سماع الفتاة تقول: "تسريب من الحلقة، تسريب".

وظهرت هاندا أرتشيل مُرتديةً فستانًا قصير نيلي اللون، وسرَّحت شعرها على شكل تسريحة ذيل حصان. بينما اختار كرم بورسين قميصًا وبنطالًا باللون البيج.

“قبل الحلقة ، تسريب تسريب" 😂



هاندا ارتشيل و كرم بورسين خلف كواليس تصوير مسلسل انت اطرق بابي، من تصوير فتاة عربية#SenÇalKapımı pic.twitter.com/lWJdNU3hD8 — مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs) July 25, 2021

وفي وقت سابق، ظهر الثنائي في فيديو حي ومباشر عبر الحساب الرسمي للنجم كرم بورسين على موقع "إنستغرام"، سأله أحد المتابعين حول إذا ما كان عازبًا، ليجيب مندهشًا وإلى جانبه تجلس هاندا: "أي منا أعزب؟".

لترد :"دقيقة من الممكن أنهم يسألون نسليهان"؛ ليدير كرم الكاميرا ناحية نسليهان، ولتكشف أنها عزباء.

علاقة هاندا أرتشيل وكرم بورسين

ليس من المعروف متى بدأت علاقة ثنائي مسلسل "أنت اطرق بابي" النجمة "هاندا ارتشيل" والنجم "كرم بورسين"، إلا أن الإشاعة عن وجود حب بينهما بدأت مع بداية عرض المسلسل. وكما ربط الجمهور إنهاء علاقة هاندا بحبيبها السابق مراد بسبب كرم.

وكان دائمًا ما يتم نفي هذه الأخبار المتداولة من قبلهما، كما أنهما أكدا أكثر من مرة أنهم مجرد أصدقاء. حتى بدأت كاميرات الصحفيين تلتقط تواجد كرم في منزل هاندا.

وبعد انتهاء العرض الموسم الأول من المسلسل ذهب الثنائي في رحلة إلى جزر المالديف، وهناك التقطت عدسات الكاميرا صورة لهما يدًا بيد وهما بدورهما تغزل كل منهما بالأخر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أحداث مسلسل انت أطرق بابي

وتدور أحداث المسلسل حول إيدا يلديز، وهي فتاة تحلم بإكمال دراستها الجامعية من خلال منحة من شركة آرت لايف للفنون المعمارية، وتطمح بأن تصبح مهندسة، ولكن كل طموحاتها تختفي بسبب عدوها سيركان بولات، والذي قطع منحتها حين قاربت على التخرج، وفي وسط انشغالها بحياتها تلتقي سيركان بولات، وتحدث حينها المفاجأة المتعلقة بأحداث المسلسل بقالب كوميدي رومانسي وممتع تتسارع فيه الأحداث.