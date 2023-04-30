هاندا ارتشيل ومارت رمضان ديمير يجتمعان في عمل سينمائي.. إليك التفاصيل

كشفت مجلة Gazete Magazin التركيّة بأن أحد المنتجين التركيين المشهورين يفكر بتقديم عرض عمل لكل من النجمة التركية "هاندا ارتشيل" و النجم "مارت رمضان ديمير" من أجل جمعهما سويًا في فيلم سينمائي.

تفاصيل العمل الذي سيجمع هاندا ارتشيل ومارت رمضان ديمير

أكّدت العديد من المصادر بأن المنتج يستعدّ لجمع كل من هاندا ارتشيل و مارت رمضان ديمير معاً وذلك في فيلم سينمائي حيث أن الفيلم سيدور في اطار كوميدي رومانسي.

وسيقوم المنتج المشهور بتقديم هذا العرض خلال الأيام المقبلة وسيتم التفاوض معهما وفي حال تم قبول النجمان لهذا العمل سيبدأ تصوير الفيلم في يوليو المقبل.

مارت رمضان ديمير وهاندا ارتشيل

يشار بأن النجم "مارت رمضان ديمير" يشارك حاليًا في شخصية فريد بـ المسلسل الشهير "طائر الرفراف" إلى جانب النجمة أفرا ساراتش أغولوا والذي يحظى بشعبية كبيرة وشهرة واسعة ويحقق العديد من النجاحات في تركيا والوطن العربي.

أما الفنانة التركية فمن المقرر ان تبدأ تصوير مشاهدها في مسلسل "غريبان" إلى جانب النجم بوراك دينيز والمقرر عرضه بعد انتهاء التصوير، وهو العمل الذي يشهد عودة ارتشيل بعد غياب حيث كان آخر أعمالها مسلسل انت أطرق بابي إلى جانب النجم كرم بورسين.