هاندا ارتشيل تتعرّض للسخرية بسبب شكل قدميها.. وهذه تفاصيل مسلسلها الجديد

تصدّر اسم النجمة التركية "هاندا ارتشيل" مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الأخيرة وذلك بعد اعلانها رسمياً عن علاقتها برجل الأعمال التركي هاكان صابانجي.

وفي الساعات الأخيرة تصدرت الفنانة التركية حديث الجمهور لكن هذه المرة لسبب مختلف وهو السخرية من شكل قدميها.

هاندا ارتشيل تتعرض للسخرية بسبب شكل قدميها

نشرت النجمة "هاندا ارتشيل" صورة شخصية لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" عرّضتها لانتقادات شديدة وسخريّة من قبل المتابعين وذلك بسبب نحافتها الشديدة.

وظهرت قدمي هاندا من الاسفل بنحافة شديدة أوضحت معالم العظام بالرغم من انها كانت ترتدي حذاء مغلق بكعب عالي، إلا أن عظام قدميها وعروق الدم ظهرت بشكل واضح بارز وغير لطيف.

وسخر المتابعون بشكل كبير من نحافة ارتشيل المبالغ بها على حد رأيهم، وقالوا إنها أصبحت بحاجة لكسب المزيد من الوزن حيث ان النحافة باتت تؤثر على شكلها بشكل سلبي.

تفاصيل مسلسل هاندا ارتشيل الجديد

وعلى صعيد مختلف تحدّث النجم التركي "بوراك دينيز" عن مسلسله الجديد "غريبان" والذي سيؤدي دور البطولة فيه الى جانب النجمة "هاندا ارتشيل" وذلك في افتتاج فيلم ليلة مظلمة.

وكشف بوراك بأنهما بدءا تصوير مسلسل غريبان وأن بروفات التصوير بدأت كما انهما متحمسان جداً للعمل، وقال حول ذلك: "أنا وهاندا نعرف بعضنا البعض من قبل وأتمنى أن ينعكس ذلك بشكل ايجابي على العمل نحن متحمسين ومستمتعين".