معلومات عن هاندا أرتشيل - المسلسلات - صور قبل وبعد - الإنستقرام

تعتبر هاندا ارتشيل (Hande Ercel) من أشهر النجمات التركيات وأكثرهن جمالًا، كما أنها عارضة أزياء معروفة، كما فازت بالمركز الأول في ملكة جمال أذربيجان عام 2012، وتعد من أكثر النجمات متابعة عبر موقع "إنستغرام" في تركيا.

معلومات عن حياة هاندا أرتشيل

ولدت هاندة أرتشيل في مدينة باندرمة في تركيا لأم تدعى إيلين أرتشيل بتاريخ ٢٤ نوفمبر ١٩٩٣، إلَّا أنها لم تعش برفقة والدتها وأخواتها بل عاشت مع عمتها وجدتها التي اعتبرتها أعز صديقاتها.

لدى هاندا شقيقة تدعى غمزة أرتشيل سلكت طريق التمثيل أيضًا.

وكان الظهور الأوّل لهاندا أرتشيل في عالم الفن والتمثيل عام 2013 في المسلسل التلفزيوني الدرامي çalikusn، حيث جسدَّت دور "زاهيدة"، كما شاركت في العديد من عروض الأزياء خلال تلك الفترة. وحصدت أرتشيل أول دور بطولة في المسلسل الشهير "بنات شمس".

وأدَّت هاندا ارتشيل في مسلسل بنات الشمس‎ دور "سيلين" بشكل احترافي ما جعلها من الممثلات الصاعدين في تركيا، وأحدث نقلة نوعية في حياتها الفنية.

مسلسلات هاندا أرتشيل

شاركت هاندا أرتشيل في عدد من المسلسلات الدرامية التي خلفت بصمة في مسيرتها الفنية، وهنا نعرض بعضًا منها:

مسلسل "المدرسة المجنونة" أدت فيه بدور مريم

مسلسل "طائر النمنمة" أدت فيه بدور زاهدة

مسلسل "شجرة الحياة" أدت فيه بدور سلن كاراهانلي

مسلسل "بنات الشمس" أدت فيه بدور سيلين وأقيم هذا المسلسل عام ٢٠١٦

مسلسل "الحب لا يفهم من الكلام" قامت فيه بدور حياة أوزون عام ٢٠١٧

مسلسل "اللؤلؤة السوداء" أدت فيه بدور هازال سانجاك في عام ٢٠١٨

مسلسل "حلقة" أدت فيه بدور مجدة أكاي عام ٢٠١٩

مسلسل "عزيزة" أدت فيه بدور عزيزة عام ٢٠١٩

مسلسل "أنت أطرق بابي" أدت فيه بدور أدا يلديز عام ٢٠٢٠

مسلسلات بوراك دينيز و هاندا ارتشيل

اجتمعت هاندا ارتشيل والممثل التركي بوراك دينيز في مسلسل “الحب لا يفهم الكلام” الذي صَدر عام 2016 وحقق انتشارًا كبيرًا في الوطن العربي، وقدمت فيه هاندا شخصية “حياة” وبوراك شخصية “مراد”.

هاندا ارتشيل قبل وبعد

تتميز هاندة أرتشل بجمالها الأخاذ وحصدت على مجموعة عدة من الألقاب من بينها: "فاتنة تركيا"، و"الفتاة الحسناء"، وصاحبة أجمل وجه في العالم حيث احتلت المركو الأول في قائمة أجمل عشر نساء في العالم لعام 2020 من الموقع fillgap العالمي.

ولا بد أن يشكك الكثيرون بجمال الفنانة، حيث أشارت بعض الصحف التركية أنه طرأ تغيُّر كبير على شكلها، وأنّ الفرق واضح بين شكلها السابق والحالي، إذ حقنت ذقنها وحاجبيها وخديها وشفتيها، إضافة إلى عمليات تجميل للانف وتكبير للصدر.

وأشار البعض أنها خضعت لعملية نحت خدود الوجه، حيث أصبح وجهها طوليًا بعدما كانت معروفة بملامح وجهها المستدير.

من جهة أخرى، أشار الكثيرون أن جمالها طبيعي وأن التغير الوحيد الذي طرأ على شكلها هو نقصان وزنها لا غير.

هاندا ارتشيل دون مكياج

تتباهى هاندا ارتشيل بجمالها الطبيعي على الدوام، فلا تشعر بالإحراج من نشر صور لها دون مستحضرات تجميل عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال إجازتها في المالديف، شاركت متابعيها العديد من الصور ومقاطع الفيديو تستعرض من خلالها جمالها الطبيعي.

حساب هاندا ارتشيل انستقرام

تتمتع هاندا أرتشل بقاعدة جماهيرية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يصل عدد متابعيها عبر موقع "إنستغرام" أكثر من 22.9 مليون متابع ممن ينتظرون صورها ولمحات عن حياتها الشخصية وكواليس من جلسات تصويرها و مسلسلاتها وأعمالها السينمائية.

هوايات هاندا ارتشيل

كشفت اهاندة آرتشل خلال بث مباشر عبر موقع "إنستغرام" أنها تعشق الرسم، ولطالما حلمت بأن تكون رسامة، كما انتشر مقطع فيديو لها أثناء ممارسة هوايتها ما أثار إعجاب الأتراك والعالم العربي. ويُشار أيضًا أن من هواياتها التمثيل والرياضة مثل اليوغا.

زوج هاندا ارتشيل

ارتبط اسم هاندا ارتشل بعدد من الفنانين الذين أشيع وجود علاقة تجمعهما بهم من بينهم: الممثل التركي إكين والنجم تولجهان سايشمان.

من جهة أخرى، أُفيد أن الممثلة الحسناء كانت تستعد للزواج بالفنان مراد دالكيتش بعد علاقة حب طويلة ابتدأت عام 2017، لكن علاقتهما المضطربة انتهت عام 2018 عقب إقدام دالكيتش على خيانتها مع امرأتين أخرتين، لكنهما استأنفا علاقتهما من جديد خلال فترة الحجر الصحي.

ورغم عودة علاقة ارتشيل ودالكيتش بقوة واعتقاد متابعيهم أنهما تزوجا سرًا، حيث كانا يخططان للزواج الصيف الماضي ويجهزان منزلهما، صدما الجميع بانفصلهما، وأعلنت الممثلة الأخبار عبر خاصية "إنستغرام ستوري" موضحة أن علاقتهما مجرد صداقة.

وأشيع أن مراد دالكيليتش شعر بالغيرة من علاقة اترشيل بزميلها الممثل الوسيم كرم بورسين والقبلة التي جمعتهما في الحلقة الأولى من مسلسل "أنت اطرق بابي".

حبيب هاندا ارتشيل

كما قلنا سابقًا، أرتبط اسم هاندا آرتشل (Hande Ercel) بعدد من نجوم تركيا آخرهم الممثل كرم بورسين، التي كانت علاقتهما موضع جدل وإثارة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أعلنت الممثلة التركية هاندا أرتشيل علاقتها رسميًا بزميلها الممثل كرم بورسين بعد أشهر من شائعات الحب، حيث اتجه الثنائي لقضاء الإجازة في جزر المالديف وشاركا عدة صُور حميمية تجمعهما.

وقد انطلقت شائعات علاقة الثنائي بعد مشاهد القُبل بينهما في مسلسل "أنت اطرق بابي"، إضافةً إلى التقاط عدسات الباباراتزي فيديو لسيارة هاندا خارج منزل كرم.

مسلسل انت اطرق بابي

بالحديث عن مسلسل هاندا ارتشيل "أنت اطرق بابي" فتدور أحداثه حول آيدا وهي فتاة تربط كل آمالها بتعليمها تواجه سيركان بعد أن يقوم بقطع منحتها الدراسية في الخارج فيقوم سيركان بتقديم عرض لآيدا حيث إذا مثلت انها خطيبته لشهرين سوف يرجع لها منحتها الدراسية بالرغم من كره آيدا له، كانت مضطرة لتقبل العرض لتغير ظروف حياتها.