كرم بورسين مغطى بكريمة كعكة عيد ميلاده.. وهاندا ارتشيل تحتفل به بطريقتها الخاصة

يحتفل غدًا نجم مسلسل "أنت اطرق بابي" كرم بورسين الذي يجسد دور "سيركان بولات" بعيد ميلاده الـ 34 إلا أن حبيبته هاندا أرتشيل قررت الاحتفال به مبكرًا مع فريق عمل المسلسل.

قال كرم بورسين ذات مره :

"أريد أن تكون هاندا شخصًا سيبقى في حياتي إلى الأبد" 🤍 pic.twitter.com/eoZDHhQddd — • RA (@_ra5l) June 3, 2021

ونشر كرم بورسين صورة له مع هاندا ارتشيل وأشخاص عبر "ستوري" حسابه الرسمي على استغرام، وكان وجهه ملطخ بكريمة الكعكة التي يحملها أحد طاقم عمل مسلسل "أنت اطرق بابي"، بينما احتضنته هاندا أرتشيل.

وقررت هاندا الاحتفال بكرم على طريقتها الخاصة حيث نشرت صورة لها عبر "ستوري" حسابها الرسمي على انستغرام وعلقت عليها: "هذه هي الكعكة التي سقطت من نصيبي" واشارت إلى كرم. وبدوره قام كرم باعادة نشر الصورة وعلق عليها:"اه أنتِ.. لقد حترقت".

علاقة كرم بورسين وهاندا أرتشيل:

بدأت الأخبار عن علاقة كرم بورسين مع هاندا ارتشيل تتداول مع بداية عرض الجزء الأول من مسلسل "أنت اطرق بابي" إلا أن كل مرة كان يخرج واحد من الثنائي وينفي وجود حب بينهما ويؤكد أنهما مجرد أصدقاء.

وبعد عرض الحلقة الأخيرة من الموسم الأول ذهب كرم وهاندا معًا إلى جزر المالديف وهناك التقطت عدسات الكاميرا صورة لهما يدًا بيد، وقبلها كان الثنائي قد بدأ الإعلان عن العلاقة بمجموعة من عبارات الغزل المتبادلة بينهما من خلال صور لهما من المالديف.

وبالعودة إلى المسلسل، فمن المقرر عرض الموسم الثاني منه ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 9 يونيو، وسينتهي بنهاية موسم الصيف أي سيكون 11 حلقة كما صرحت هاندا.

وتدور أحداث الموسم الجديد بعد 5 سنوات من نهاية الموسم الأول، وكما هو واضح من الإعلان فسيكون هناك طفلة لـ "ايدا" – تجسد الشخصية هاندا-، و"سيركان" لتبدأ مغامرات جديدة.

وكان قد نشر "كرم بورسين" فيديو طريف له مع الطفلة " مايا باسول" التي تجسد دور طفلته في "أنت أطرق بابي"، وسألها: "من الأفضل؟" لكنه لم يحصل على الجواب الذي يريده فقد قالت: "ايدا"، حاول أكثر من مرة تغير رأيها حتى أنه قال "سيركان" كنوع من المساعدة، إلا أنها رفضت تغير إجابتها.