هاني شاكر يحيي عيد الحب في دار الاوبرا المصرية

حرص الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على الترويج لحفله الغنائي بعيد الحب، المقرر أن يحييه يوم 14 فبراير/شباط الجاري بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة 8 مساءً.

ونشر شاكر بوستر الحفل، عبر حسابه على (إنستجرام)، وعلق: (انتظروا حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر يوم عيد الحب الموافق الأحد 14 فبراير على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية)، حسب موقع مصراوي.

من جهة أخرى، طرح أمير الغناء العربي هانى شاكر نقيب الموسيقيين مؤخرًا كليب أغنيته الجديدة (كيف بتنسى) عبر قناته الرسمية عبر (يوتيوب)، وأداها باللهجة اللبنانية، وهى من كلمات نادين الأسعد، ألحان وليد توفيق، توزيع باسم منير، إخراج هنا حافظ، وذلك بالتزامن مع احتفالات العام الجديد 2021.