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هاني شاكر يخضع لعملية جراحية دقيقةو هذا هو وضعه الصحي

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 21 حزيران / يونيو 2023 - 04:44
هاني شاكر
هاني شاكر

البوابة-طمأن الفنان الكبير هاني شاكر جمهوره ومتابعيه بعد نجاح عمليته الجراحية التي أجراها في القولون والتي خضع لها خلال الساعات القليلة الماضية خلال الساعات القليلة الماضية.

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و كشف هاني شاكر تفاصيل حالته الصحية بعد إجراء العملية قائلا: (خضعت لعملية جراحية لاستئصال جزء من القولون لأن هذا الجزء كان يؤثر علي بالانتفاخات والالتهابات في المعدة، والحمد الله خرجت من المستشفى وحالتي الصحية مستقرة، دعواتكم).

هاني شاكر

هذا و قام هاني بنشر صور عبر صفحته الرسمية على موقع (فيسبوك) و ظهر خلالها برفقة عدد من الأطباء الذين أشرفوا على عمليته الجراحية، و وجه لهم الشكر على كل ما قدموه لهم .

يذكر أن آخر أعمال هاني شاكر الغنائية كانت أغنية (فرق في الإحساس)، التي طرحها مؤخرا عبر قناته في موقع (يوتيوب)، وهي من كلمات إسماعيل رأفت، وألحان وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل.

هاني شاكر

 

كلمات دالة:هاني شاكر

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