هاني شاكر يطرح (بقالي كتير) بمشاركة كارول سماحة

طرح المطرب هاني شاكر أحدث أغانيه (بقالي كتير)، والتي تجمعه مع المطربة اللبنانية كارول سماحة، حيث شوق الثنائي جمهورهما خلال الأيام الماضية حينما أعلنا عن طرح الأغنية الخميس 18 فبراير/شباط.

وكتب هاني شاكر عبر حسابه على موقع انستجرام : ( شاهدوا الآن كليب (بقالي كتير) كامل وحصريا على اليوتيوب)، وأضاف : (ظهور خاص للسوبر ستار كارول سماحة).

و تقول كلمات الأغنية: (‏بقالي كتير وانا بعافر .. بقول هنساك ومش بنسي .. بحاول اعيش ومش قادر .. ف بعدك فيه حاجات ناقصة .. وحتي حياتي مش هي .. مفيش حاجة حلوة ف عينيا مفيش حاجة بينا منسية .. بحبك ايوة انا لسه.. ‏وليه انت الوحيد بالذات)

يذكر أن (بقالي كتير) كلمات ايهاب عبد العظيم، والحان سامر ابو طالب، زتوزيع عمر اسماعيل، وميكس وماستر ياسر أنور.