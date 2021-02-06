هاني عادل و روبي معا في (شقة 6) في رمضان المقبل

بدأ المخرج محمود كامل تصوير مشاهده في مسلسل (شقة 6) مع الفنانة روبي و أحمد حاتم منذ أيام تمهيدا لعرض المسلسل في رمضان المقبل على أحد المنصات الإلكترونية،والمسلسل من نوعية مسلسلات الـ15 حلقة ويتكون من جزئين.

وضم كامل مؤخرا للمسلسل هاني عادل ليكون ضمن أبطال العمل، ومن المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده خلال الأيام القادمة، ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين منهم صلاح عبد الله وحمزة العيلي وشريف سلامة ومحمود البزاوي وغيرهم من الفنانين.

و كانت روبي قد شاركت ا متابعيها بصورة لها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي (انستغرام). وهي تلف يدها بضمادة وتستند إلى الحائط، ولم تكشف عن سبب إصابة يدها. إن كانت حقيقية أم إنها تصوّر مشاهدها في مسلسل (شقة 6.. العين الثالثة).

المسلسل ينتمي لنوعية الإثارة والغموض والتشويق، فكرته جديدة على الدراما التليفزيونية، حيث تدور أحداثه في قالب درامي تشويقي حول قصة غامضة يحاول أبطال العمل فيها اكتشاف الحقائق.