هبة نور تستعد لتصوير الجزء الثاني من (الحرملك)

تستعد النجمة السورية هبة نور، لتصوير مشاهدها من مسلسل(الحرملك)، للكاتب سليمان عبد العزيز والمخرج تامر اسحق، في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الأيام القليلة القادمة.



وأبدت نور سعادتها بالتواجد في الجزء الثاني من العمل، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، وقالت في تصريحات خاصة: (أنا سعيدة بالتواجد في مسلسل الحرملك، الذي جسدت في جزئه الأول شخصية زمردة، أحببت الشخصية كثيرا رغم الجدل الذي أثير حول العمل)، حسب موقع دنيا الوطن.



ونوهت إلى أنها اعتذرت عن ثلاثة أعمال مكتفية بمسلسلي (ببساطة) و(الحرملك)، موضحة: (اعتذرت عن ثلاثة أعمال لأن الأدوار ليست كما أريد.. ظروف الدراما العربية والبلدان جعلت الناس بحاجة إلى شيء جديد، وبات الجمهور يطلب أنواعا معينة وينجذب إليها).



